- Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat cinci perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov pentru destructurarea unei grupari ai carei membri sunt acuzati ca obligau copii sa…

- La data de 15 mai 2022, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 10 percheziții domiciliare, in Buzau, București si Ilfov, la persoane banuite de trafic de droguri. De asemenea, un barbat, de 46…

- La data de 16.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane…

- Sase persoane au fost retinute, fiind instituite masuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme si a 110 conturi la 13 unitati bancare, in cazul unui grup infractional care se ocupa cu inselaciuni, santaj sau spalarea banilor, ai carui membri au transferat prin mijloace frauduloase,…

- Un roman stabilit in Marea Britanie este banuit ca ar fi implicat in atacurile cibernetice declansate de hackerii pro-rusi Killnet asupra mai multor site-uri din Romania. Este vorba de Ioan Feher, care ar fi tradus din limba rusa in limba romana mesajele infractorilor cibernetici si ar fi indicat si…

- UPDATE -1 – 20:21. Fața de cei doi barbați, de 35 și 46 de ani, reținuți la data de 8 martie a.c., magistrații din cadrul Tribunalului Cluj au dispus masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile. De asemenea, pe numele unui alt barbat, de 35 de ani, cercetat in cadrul aceluiași dosar,…

- La data de 8 martie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj, au efectuat 3 percheziții domiciliare in județul Cluj, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru trafic…