Copacul vieții – un simbol al frumuseții | Ilisio.ro Simbolurile reprezinta o idee in lumea artei dar și in lumea bijuteriilor. Diferite concepte pot fi exprimate profund cum și simbolurile pot depași orice tip de mesaj, dar aspectul final este cel care conteaza intotdeauna cel mai mult. Un simbol popular este copacul vieții care are o istorie bogata și lunga, și care se intinde pe culturi și secole. Este des intalnit in piesele de bijuterii handmade și nu numai. El este un copac mare, cu radacini și ramuri inchise intr-un cerc. Radacinile copacului reușesc sa oglindeasca ramurile raspandite, oferind un echilibru și o simetrie. De-a lungul timpului… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

