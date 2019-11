Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a venit, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, cu noi detalii legate de proiectul privind modernizarea Caii Bogdaneștilor cu bani de la Uniunea Europeana. Primarul Timișoarei susține ca aceasta va fi prima strada din oraș pe care vor fi realizate piste de biciclete…

- Reprezentanții VpB transmit ca in weekend, la Timișoara, au avut loc trei accidente de circulație pe trecerile de pietoni, și exemplifica cu articolele de pe Tion.ro. „Bilanțul unui weekend – 3 zile, 3 accidente de circulație grave petrecute pe trecerile de pietoni din Timișoara. In…

- Parcarea pe mai multe niveluri, din zona Dacia, anunțata de mai multa vreme de primarie, are unda verde sa fie construita. The post Unda verde pentru parcarea etajata din zona Dacia din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ana Munteanu, reprezentant al Verde pentru Biciclete, a experimentat, in a treia zi, mersul in scaunul cu rotile pe la Pasajul Jiul, strada care merge spre Gara de Nord și Podul Dragalina, zone unde recent s-au efectuat lucrari, dar care, conform tinerei, nu au fost adaptate celor mai vulnerabili…

- Verde pentru Biciclete și Timișoara 2021 cheama timișorenii la un tur pe doua roți duminica, 20 octombrie. Oamenii sunt invitați sa descopere impreuna... The post Comemorare altfel: proiectul Memoriile Cetații propune tur pe doua roti, concerte, teatru, intervenții murale, fanzin și consemnarea amintirilor…

- Pietoni și bicicliști din Timișoara au luat atitudine dupa ce saptamana trecuta o femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Vineri seara, pietoni și biciclisști, la chemarea Verde pentru Biciclete, au iluminat trecerea de pietoni de la Pasajul Jiul, acolo unde in noaptea de marți…

- Administrarea pistei de biciclete care leaga Timișoara de granița cu Serbia, care are o lungime de 37 de kilometri, realizata pe malul Begai, ramane in continuare incerta. Va reamintim ca pista a fost amenajata in cadrul unui proiect transfrontalier, iar in ultimii cinci ani, Administrația Bazinala…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea preia compania Materna Care si, implicit, companiile Materna Invest si Premiere Care, potrivit NEWS.ro.”In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea…