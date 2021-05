Controversatul Marilyn Manson, vizat de un mandat de arestare pentru agresiune Poliția din statul american New Hampshire a emis un mandat de arestare pe numele cantarețului Marilyn Manson. Artistul este acuzat de agresiune. Marilyn Manson, artistul in varsta de 52 de ani, este acuzat de doua fapte de agresiune. Artistul a fost inștiințat de mandatul de arestare, dar momentan nu a fost facut niciun demers pentru a raspunde acuzațiilor. Marilyn Manson nu a comentat pana acum aceasta situație. Comunicatul emis de Departamentul de Poliție din Gilford spune ca fiecare acuzatie poate duce la o condamnare cu inchisoare pe o perioada mai scurta de un an si la o amenda de pana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

