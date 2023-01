Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca, incepand cu data de 1 februarie 2023, in programele de circulatie ale unor mijloace de transport vor interveni urmatoarele modificari: – traseul dus-intors al liniei M35, Timisoara – Giarmata Vii, va fi modificat pe raza localitatii Giarmata Vii,…

- Primaria Ghiroda a anunțat ca brazii de Craciun vor mai fi colectați doar vineri, iar cetațenii pot trimite un mesaj catre autoritați daca nu au apucat sa se debaraseze de aceștia. „Stimați cetațeni, daca mai sunt locații in Ghiroda/ Giarmata Vii pe care le-am omis sau brazii au fost scoși dupa trecerea…

- CSC Ghiroda si Giarmata Vii a parcurs un sezon bun de toamna, fiind si cea mai bine clasata timiseana din Liga 3. Elevii lui Sorin Balu se reunesc maine si au ambitii serioase pentru noul an, poate dupa modelul Dumbravitei, care a promovat in stagiunea trecuta, fapt relevat si prin faptul ca galben-albastrii…

- Intr-o atmosfera impresionanta a fost inaugurat Pomul de Craciun in centrul orașului Taraclia. El se afla in preajma Parcului „Iuri Gagarin”, renovat recent de echipa Partidului „Șor” și transformat acum intr-un parc de distracții, unde totul este gratuit. De asemenea, pentru mii de localnici, care…

- Primaria Ghiroda a anunțat ca, in aceasta saptamana, a fost demarat proiectul de cadastrare a imobilelor din Ghiroda și Giarmata Vii. „Incepand de luni, 12 decembrie 2022, in intervalul orar 09:00 – 17:00, echipele de topografi ies in teren pentru efectuarea masuratorilor și colectarea datelor de la…

- N. Dumitrescu Despre faptul ca Ploieștiul are in Centrul Civic și o pata neagra de care nu reușește sa scape – chit ca vara, intr-o anumita zona, sunt montate ghivece cu flori și umbrele colorate, iar iarna arcade cu ornamente de Craciun – am mai scris, insa, pare ca spațiul cu pricina este sortit sa…

- Telekom Ungaria a decis sa continue testarea saptamanii de lucru de patru zile, ca urmare a satisfactiei manifestate de angajati si a cresterii eficientei lor individuale, a declarat Zsuzsanna Friedl, Chief People Officer al Telekom Ungaria, citata de MTI. In cadrul conferintei "Pot fi 4?" al companiei…

- Primaria Slobozia a inițiat un nou proiect de investiții la nivelul orașului. Joi, 27 octombrie 2022, Consiliul Local a aprobat o finanțare de 5,56 milioane de lei pentru modernizarea Parcului «E14». «Este un proiect care schimba fundamental spațiul urban al orașului... Aceasta zona nu a fost modernizata…