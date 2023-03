Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit www.confidas.ro, asociat unic si administrator este George Emilian Zabava, nascut in 1987 In anul fiscal 2021, firma a avut 10 salariati, o cifra de afaceri de 4.051.746 lei, profitul fiind de 2.303.772 lei si datorii de 1.370.561 lei Compania a incheiat 466 contracte de achizitii publice in…

- O firma din Cluj a fost amendata cu 45.000 lei, pentru primirea la munca fara forme legale a trei cetateni din Camerun. Pe numele a doi straini au fost emise decizii de returnare cu termen de plecare voluntara in 30 de zile.Controlul a fost facut in 28 ianuarie, cand polițiștii de imigrari din Cluj…

- Bon Apetit Catering SRL livreaza „400 de porții, zilnic, la anumite firme de construcții de la autostrada”, spune comandantul de la Mioveni D-le comandant, ați spus inainte de Anul Nou ca veți reveni cu date concrete referitoare la o… pomana a porcului la care au participat mai mulți oameni de afaceri…

- Firma AQUA SYSTEM PLUS, controlata de primarul Toma a investit in Republica Moldova (FOTO). Nimic nou. Totusi, consilierii locali trebuie sa stie ca in august 2018, pe 30, au votat un Proiect de Hotarare Local prin care au alocat 100.000 de euro pentru

- Ursula von der Leyen este investigata de procurori pentru legaturi suspecte cu firma Pfizer și contractul de 1,8 miliarde de doze de vaccin. Ancheta a fost inceputa de Parchetul European condus de procurorul-șef Laura Codruța Kovesi, relateaza presa romana.

- Fosta contabila a unei case de ajutor reciproc din orașul Abrud, județul Alba, judecata pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, a scapat de al doilea dosar care i-ar fi adus inchisoare cu executare.

- George Paunescu susține ca Sorin Oancea a greșit fața de el, fața de societatea B1 TV și fața de salariați. Mai mult, George Paunescu susține ca Bobby Paunescu este cel care a greșit atunci cand l-a adus in companie, in ciuda faptului ca el a avut dubii in privința lui Sorin Oancea. Bobby Paunescu declara…

- Procurorii DNA au trimis-o in judecata, in decembrie 2022, pe Elena Groșanu, fosta contabila a Primariei Corbi, din județul Argeș, pentru abuz in serviciu, fals intelectual și uz de fals. Femeia este acuzata ca a virat 1.5 milioane de lei, timp de cinci ani, catre societatea administrata de catre fiica…