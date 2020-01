Stiri pe aceeasi tema

- Un consul onorific de la Consulatul Republicii Serbia nu a oprit la semnalele polițiștilor, motiv pentru care s-a procedat pentru urmarirea acestuia. In incercarea de a scapa, autoturismul consulului a tamponat autospeciala de poliție. Astfel, polițiștii au recurs la imobilizarea și incatușarea…

- Politia din Serbia este in alerta si desfasoara o ampla operatiune de cautare a unui pedofil condamnat, acuzat ca a rapit o fata de 12 ani, informeaza Euronews, preluata de Agerpres.Peste 220 de politisti sunt implicati in acest caz, urmarit cu sufletul la gura de intreaga tara. Ei verifica o zona impadurita…

- Oligarhul Vlad Plahotniuc are interdicție de a intra pe teritoriul Elveției și al Liechtensteinului pâna în 2029, potrivit unei decizii a autoritaților elvețiene, facuta publica de un parlamentar al Blocului ACUM. Rise.md a realizat o investigație legata de imperiul imobiliar al liderului…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Scheia, a ajuns in arest dupa ce s-a urcat la volan baut si fara a avea permis. El a fost tras pe dreapta duminica, in municipiul resedinta de judet, de un echipaj din cadrul Politiei municipiului Suceava. Barbatul, care se urcase la volan desi avea permisul de…

- De Ziua Naționala un echipaj din cadrul Poliției municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control str. Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…

La data de 12 noiembrie a.c., in jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat de 56 de ani, din Cluj-Napoca, județul Cluj, in timp ce...

La data de 10 noiembrie a.c., in jurul orei 03.30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, Secția 4 Poliție Rurala, au depistat un tanar de 31 de ani, din Campia Turzii, in timp ce...

- Șeful poliției din Chicago a recunoscut, in fața primarului, ca "a baut cateva pahare la cina" inainte sa adoarma la volan, la semafor, in timp ce se ducea acasa. Inspectorul șef susține, insa, ca a adormit din cauza ca a schimbat medicamentele pe care le ia pentru tensiune arteriala, noteaza Guardian.