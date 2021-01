Stiri pe aceeasi tema

- COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA ALBA HOTARAREA nr. 102 din 29.12.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza unitaților administrativ-teritoriale Alba Iulia, Abrud, Ocna Mureș, Teiuș, Cergau, Santimbru și Unirea. Luand in dezbatere…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali și jandarmi, alaturi de reprezentanți din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Brașov, au desfașurat noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor…

- In contextul masurilor intreprinse de autoritați pentru a preveni raspandirea epidemiei virusului Covid-19 in țara, Primaria municipiului Chișinau anunța ca, incepand cu14 decembrie, curent, in instituțiile de invațamant se suspenda toate activitațile extrașcolare (cercuri și secții sportive). De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali și jandarmi, au organizat și desfașurat, cu efective marite, noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone…

- Peste 27.400 de elevi din 605 scoli din toata tara urmeaza cursuri de educatie financiara in anul scolar 2020-2021, in cadrul programului derulat de Raiffeisen Bank si Junior Achievement Romania, au anuntat miercuri, organizatorii, portivit agerpres.ro. De-a lungul celor zece ani ai programului de educatie…

- Inca de la o varsta frageda, e foarte important sa-i insufli copilului tau o gandire creativa, pe care o va folosi pe tot parcursul vieții și il va ajuta sa rezolve tot felul de probleme atunci cand va deveni adult. In primii ani de viața, copiii au capacitatea innascuta de a asimila cat mai multe informații.…

- Regele Spaniei Felipe al VI-lea a intrat pentru zece zile de carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru coronavirus, a anuntat luni Palatul Regal, potrivit BBC . Regele, in varsta de 52 de ani, a fost duminica in „contact direct” cu individul, dar nu a dat…

- Bistrita se pregateste de instituirea carantieni dat fiind faptul ca incidenta cazurilor de Covid-19 a depasit 9 la mia de locuitori. In Sedinta Comitetului Judetean pentru SItuatii de Urgenta s-a decis parcurgerea demersurilor pentru carantinarea Munincipiului Bistrita.