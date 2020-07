Stiri pe aceeasi tema

- O nunta a unei verisoare a Simonei Halep, desfasurata pe terasa unui restaurant din Constanta, cu participarea a circa 200 de persoane, a fost oprita duminica seara de politisti si jandarmi pentru ca nu erau respectate masurile de prevenire a raspandirii COVID-19.

