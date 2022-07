Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se intruneste, maine intr o noua sedinta. Pe ordinea de zi au fost introduse urmatoarele proiecte de acte normative. PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE privind stabilirea responsabilitatilor biroului unic de legatura si ale autoritatilor competente in vederea punerii in aplicare a prevederilor…

- 45 de proiecte de acte legislative urmeaza sa examineze Parlamentul la ultimele ședințe plenare din sesiunea de primavara 2022. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor in plen, pentru perioada 21-29 iulie. Agenda ședințelor include, pentru adoptare, proiectul de lege privind Fondul de…

- Consiliul Local Lugoj a fost convocat, in data de 27 iunie, la ora 12, in sala roșie a Cinematografului “Bela Lugosi”, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi sunt 21 de proiecte de hotarari, privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a traficului…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 15.06 2022, ora 12,00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeana si statele sale membre si Ucraina, semnat la Kiev, la data de 12 octombrie 2021. ‘Scopul Acordului este crearea treptata a unui spatiu aerian comun intre…

- Consiliul Local Lugoj va aproba, in ședința de astazi, listele de prioritați privind soluționarea cererilor de locuințe din fondul locativ de stat destinate inchirierii. Pe listele de prioritați intocmite de Primaria Lugoj se afla 79 de persoane care au depus dosare și au solicitat inchirierea…

- Consiliul Local Lugoj se va intruni marți, 31 mai, de la ora 14, in sala roșie a Cinematografului “Bela Lugosi”, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 26 de proiecte de hotarari, privind: desemnarea domnului Dumitriu Ștefan Ionuț, membru in Comisia de specialitate ”Activitați…

- Consiliul Local Lugoj se va intruni marți, 3 mai, intr-o noua ședința extraordinara. Pe ordinea de zi se afla 12 proiecte de hotarari, privind: exprimarea acordului pentru prima inscriere in Cartea Funciara a unui imobil – teren, in suprafața masurata de 25.600 m.p., situat in extravilan,…