Consiliul Județean Iași va investi, anul acesta, peste 128 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii rutiere Vor fi alocate 100 de milioane de lei, fonduri pentru continuarea lucrarilor pe Axa Iași – Suceava, la cel de-al treilea lot – DJ 281 de la Belcești-Ceplenița – DN 28B și DJ 281 de la DN 28B – Scobinți-Lespezi pana la limita cu județul Suceava, in total 40 de km de drum modernizat. In același timp, vor fi alocate fonduri și pentru modernizarea DJ 249 A, pe sectorul cuprins intre localitațile Manzatești – Ungheni și Holboca – Bosia, dar și pentru pregatirea documentației privind inființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași. Totodata, prin Direcția Județeana de Drumuri și Poduri Iași… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

