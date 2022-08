Consiliul Fiscal apreciaza ca deficitul bugetar plauzibil de a fi atins, in metodologie cash, s-ar situa la circa 7% din PIB, fata de 5,84% din PIB in proiectia bugetara rectificata, acest sold negativ luand in considerare venituri obtinute din suprataxare de peste 12,8 miliarde de lei si cheltuieli totale catre furnizorii de energie de aproximativ 7,4 miliarde de lei. „Analizand modificarile operate de proiectul de rectificare bugetara la nivelul principalelor agregate de venituri si cheltuieli, CF apreciaza ca deficitul bugetar plauzibil de a fi atins, in metodologie cash, s-ar situa la circa…