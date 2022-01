Stiri pe aceeasi tema

- Numarul racordarilor consumatorilor casnici la sistemele de distribuție a gazelor naturale și la rețelele de distribuție a energiei electrice nu a crescut, deși legislația in domeniu a fost modificata tocmai pentru a stimula acest proces, anunța Consiliul Concurenței. Creșterea numarului de…

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (în cazul energiei electrice), si în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sanctionat cu amenzi de cate 200.000 de lei ELECTRICA FURNIZARE si GAZ VEST pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor. Decizia a fost luatain urma finalizarii partiale aactiunii de control declansate in 12 ianuarie…

- Potrivit unui comuniat ANRE, sunt verificate urmatoarele aspecte:- respectarea obligației privind emiterea de facturi care sa cuprinda informații corecte, transparente, clare și complete referitoare la plafonarea prețului final al energiei electrice și al gazelor naturale precum și consumul facturat…

- In perioada ianuarie – octombrie 2021, in baza sesizarilor și reclamațiilor clienților finali, in paralel cu celelalte tipuri de acțiuni de control, ANRE a efectuat și un numar de 749 de acțiuni de control de tip supraveghere la furnizorii de energie electrica și gaze naturale, din care 534 in domeniul…

- Legea privind plafonarea preturilor la energie si gaze precum si schema de compensare se aplica de astazi – 1 noiembrie. A fost publicata de vineri in Monitorul oficial. Vor beneficia de aceasta facilitate de plafonare a facturilor, pe langa consumatorii casnici, si spitalele, scolile, gradinitele,…