Consiliul Concurenţei: În 80% din cazuri, reducerile de Black Friday sunt o PĂCĂLEALĂ! Potrivit unui comunicat al institutiei, remis joi AGERPRES, in cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare 'taiat'), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ 80% dintre produsele monitorizate. Conform legislatiei (OG nr. 99/2000), orice comerciant care intentioneaza sa faca o reducere de pret trebuie sa o raporteze la un pret de referinta, respectiv la cel mai mic pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in ultimele 30 de zile. Mai mult, Consiliul Concurentei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

