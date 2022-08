Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 o vor chema pe primarul Clotilde Armand in judecata, din cauza stirilor false „propagate in spatiul media de Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, prin armata de troli si prin functionari din aparatul de specialitate platiti din bani publici”, arata un comunicat…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat joi, dupa anuntul DNA privind dosarul penal deschis pe numele fostului edil Daniel Tudorache, pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca a marit tarifele pentru serviciile de salubritate, ca i perioada urmatoare vor face toate demersurile pentru a recupera…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in randurile de mai jos, o sinteza a veniturilor inregistrate de catre consilierii locali din "Orașul Viorilor" in anul anterior și declarate in recentele declarații de avere publicate pe pagina web a Primariei Municipiului Reghin, www.primariareghin.ro. Publicam așadar…

- Consilierii locali au mai votat ieri si proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice, faza studiu de prefezabilitate "Construire bazin olimpic in municipiul Constanta" Tot in sedinta de ieri a fost aprobat si studiul de fezabilitate pentru construirea unui parc in cartierul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca a identificat un bloc de 8 etaje, construit in zona Baneasa, fara autorizație de construcție. Primarul anunța ca a depus plangere penala, iar acolo unde este cazul se va trece la demolarea cladirilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Opozitia din Consiliul Local Mircesti castiga batalie dupa batalie in instanta. Pana acum, patru consilieri locali dintre cei sase liberali exclusi de majoritatea USR Plus – PSD au obtinut din partea Tribunalului anularea hotararilor prin care au fost eliminati din CL. Ultimele doua sentinte au fost…

- Consilierii locali ai municipiului Zalau au aprobat astazi proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local și a bugetului activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, dar și modificara listei de investiții aprobata pentru anul 2022. In proiect este cuprinsa…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il acuza, intr-o postare pe Facebook, pe directorul ANPC, Horia Constantinescu, ca folosește instituția pe care o conduce ”dupa cum primește ordine de la PSD”.