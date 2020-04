Consilier local in municipiul Suceava, Marius Cernescu (ALDE), spune ca „autoritatile judetene au gestionat criminal situatia” coronavirusului și s-a ajuns sa fie in Suceava mai mulți bolnavi ca in Ungaria.

„Sunt profund intristat de ceea ce se intampla acum in Suceava unde numarul de inbolnaviri il depaseste pe cel din Ungaria . Oamenii nu merita ceea ce li se intampla pentru ca autoritatile judetene nu numai ca au gestionat criminal situatia dar au incercat sa si musamalizeze agravand lucrurile. Mor oameni a caror singura vina este aceea ca locuiesc pe mosia lui Flutur. I-am rugat pe…