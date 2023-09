Nu mai exista o țara in Europa in care anumite categorii profesionale sa iasa la pensie la 45 de ani, a spus Eugen Radulescu, consilier al guvernatorului BNR intr-o emisiune Tv. Nu poți sa fii egal in fața legii cand ieși la 45 de ani sa fii egal cu cel care iese la 65 de ani. Nu este nicio egalitate. Este un flagrant dezechilibru”. „Aș vrea sa subliniez foarte clar. Nicaieri in Europa nu exista cineva sa poata sa iasa la pensie la 40 de ani. Chiar cei care au prin profesia pe care au ales-o dreptul la pensie dupa 20 de ani de activitate , nu pot sa ia pensie de la 40 și ceva de ani pana la sfarșitul…