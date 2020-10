Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Ieri, ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), impreuna cu procurorii DIICOT Ploiești, au efectuat 41 de percheziții domiciliare in Prahova si in alte 20 de judete din tara, inclusiv in Capitala, pentru documentarea unui dosar penal ce vizeaza implicarea mai…

- Politistii Serviciului Rutier au verificat, intr-o singura zi, 35 de autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa si au aplicat 26 de sanctiuni contraventionale. Activitatile de control au avut loc in cadrul acțiunii TRUCK&BUS, care se desfașoara, la nivel național, in perioada 12…

- Prefectura Maramureș a anunțat astazi faptul ca și la Sighetu Marmației incepand cu data de maine, 22 septembrie, se pot depune documentele necesare operațiunilor de inmatriculare a autovehiculelor și de eliberare a placuțelor cu numere de inmatriculare sau provizorii. Prefectura Maramureș: ”Serviciul…

- Incepand cu data de 22 Septembrie 2020, devine operațional la Dorohoi Punctul de lucru secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, pentru a permite accesul mai facil al cetațenilor la serviciile publice de inmatriculare a vehiculelor, in conformitate…

- Din noul regulament a fost eliminat portofoliul dirigintelului, prin urmare aceștia vor avea mai puține hartii de intocmit. De asemenea, aceștia vor fi ”numiți, anual, de catre directorul unitații de invațamant, in baza hotararii Consiliului de Administrație” , nu și prin consultarea Consiliului Profesorial.…

- Incepand cu 1 octombrie, taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare și a autorizațiilor de circulație provizorie, nu vor mai putea fi platite la ghișeele Servicului de Permise și Inmatriculari Brașov, ci doar la banca. Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunta simplificarea procedurii de inmatriculare a autovehiculelor, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unui ordin al Ministrului Afacerilor Interne, in care este prevazuta si crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor online…

