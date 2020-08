Confruntări violente între protestatari şi forţele de ordine în apropierea Parlamentului din Beirut Fortele de ordine au lansat gaze lacrimogene asupra mai multor zeci de oameni adunati pentru a-si arata furia fata de explozia de marti seara care a dus la moartea a cel putin 137 de oameni si ranirea a aproximativ 5.000. Oficialii au spus ca ea a fost cauzata de 2.750 de tone de nitrat de amoniu care erau stocate necorespunzator din 2013 intr-un depozit din port. Libanezii considera ca Guvernului a fost neglijent si il considera responsabil de explozia care a lasat sute de mii de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza Agerpres, citand France Presse.Protestatarii…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse potrivit Agerpres.…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Cel putin patru oameni, intre care un adolescent, au fost ucisi si zece au fost raniti de fortele de ordine din Sierra Leone care au deschis focul asupra unei multimi din Makeni ce protesta fata de mutarea unui generator electric in alt oras, relateaza Reuters.Sute de persoane s-au adunat…

- A patra zi de proteste din Belgrad a inceput pașnic, dar printre protestatari s-au infiltrat membrii galeriilor Steaua Roșie Belgrad și Partizan Belgrad. Aceștia au devenit violenți, au indepartat gardul din fața parlamentului, iar lucrurile au degenerat. Forțele de ordine au folosit mai intai scuturile,…

- Parlamentul grec a aprobat joi un proiect de lege prin care reglementeaza demonstratiile de strada. Mii de oameni s-au adunat si au marsaluit spre centrul Atenei pentru a denunta noua lege, informeaza Mediafax.Legea a fost introdusa de guvernul conservator al Greciei, in incercarea de a reglementa…

- Cladirea parlamentului de la Belgrad a devenit marti seara tarziu scena unor ciocniri intre fortele de ordine si un grup de manifestanti care protestau impotriva reinstaurarii restrictiilor legate de noul coronavirus, relateaza AFP si dpa.

- Cadrele medicale din Paris au ieșit in strada pentru a cere salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Acestora li s-au alaturat și simpatizanți ai miscarii „Vestele galbene”, dar și un alt grup de protestatari violenți, imbracați in negru. Nu a durat mult pana cand lucrurile au degenerat și a…