- Armata israeliana a asasinat marti, in Fasia Gaza, un comandat de rang inalt din cadrul gruparii plaestiniene Jihadul Islamic, care a replicat cu salve de obuze contra Israelului, unde mai multe orase erau in stare de alerta, alimentand temeri cu privire la o escaladare, relateaza AFP.

- Loviturile israeliene au vizat baze ale Hamas, miscarea care conduce in Fasia Gaza, si ale aliatilor formatiunii islamiste, a declarat o sursa de securitate din Gaza. Armata israeliana a afirmat ca a lovit "tinte teroriste", scrie Agerpres. Trei persoane au fost ranite, dintre care cel putin una…

- Un palestinian a murit, iar altii au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse in timpul protestelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, afirma surse medicale citate de cotidianul Haaretz, anunța MEDIAFAX.

- Aviatia israeliana a intreprins lovituri aeriene impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, in replica la tiruri de rachete dinspre enclava palestiniana, a informat armata israeliana intr-un comunicat, transmite AFP potrivit Agerpres…

- Forțele Armate israeliene au anunțat miercuri ca au bombardat doua poziții ale Hamas din nordul Fașiei Gaza, ca raspuns la atacul lansat din Gaza asupra sudului Israelului, potrivit site-ului agenției DPA, anunța MEDIAFAX.

- Doi tineri palestinieni au fost ucisi vineri de focuri de arma israeliene in cursul unor altercatii la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, a anuntat ministerul sanatatii al Hamas, miscare la putere in enclava palestiniana, transmite AFP.

- Trei rachete au fost trase, in noaptea de sambata spre duminica, de pe teritoriul Fasiei Gaza, aflata sub controlul miscarii armate palestiniene Hamas, catre Israel, a anuntat armata israeliana.

- Doi cetateni israelieni au fost raniti in urma unui atac cu vehicul comis vineri la periferia orasului Ierusalim, in Cisiordania, afirma armata israeliana, citata de site-ul Ynetnews.com.Cei doi israelieni, in varsta de 17 si 19 ani, au fost loviti de un vehicul intr-o statie de autobuz din…