- Sunt probleme cu cel mai mare proiect de infrastructura din Romania, podul peste Dunare de la Braila. Autoritatile judetene au anuntat ca din cauza unor intarzieri la relocarea retelelor de utilitati, drumul de legatura dintre centura Brailei si pod ar putea fi construit cu intarziere, anunța MEDIAFAX.„Au…

- 394 de cetateni romani si 20 de cetateni straini, membri de familie ai acestora, care lucrau in calitate de personal navigant pe mai multe vase de croaziera, in zona Americii de Nord si a Caraibelor, au revenit, vineri, in Romania, anunța MAE intr-un comunicat. Romanii nu au putut reveni pana acum in…

- AMR, UNJR, AJADO si APR condamna atacurile la adresa Curtii Constitutionale prin care se submineaza statul de drept si democratia in Romania:Atacurile recente indreptate impotriva Curtii Constitutionale a Romaniei, de o gravitate iesita din comun, venite din partea unor lideri politici, jurnalisti,…

- PROBLEME LA ZI. Ruland spre relaxarea din 15 mai Foto arhiva Azi la RRA, de la 12.05, PROBLEME LA ZI: Rulând spre relaxarea din 15 mai. Invitati: Ion Radoi – lider sindicat Metrorex, Radu Dinescu – secretar general Uniunea Nationala a…

- In plina pandemie de COVID-19, cand autoritațile ne indeamna sa ne protejam batranii și sa evitam pe cat posibil contactul cu ei, Ionuț Dolanescu și-a invitat mama la un gratar in curtea casei din București. Deși cea mai mare parte a timpului și-o petrece in America, Ionuț Dolanesu și familia lui aleg…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca in Romania s-au infectat pana acum 1.033 de cadre medicale, iar sase au murit. Tataru afirma ca starea de spirit in spitale este buna, intrucat acum exista materiale sanitare si de protectie, dar le cere in continuare celor care lucreaza in sistem sa fie…

- Guvernul a incasat peste 170.000 de dolari, prin Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, in urma unei colaborari dintre autoritatile din Romania si cele din SUA, prin care a fost destructurata o grupare organizata care se ocupa cu trafic de droguri catre America, bani ce…

- In contextul in care sunt medici care iși dau demisia pe banda sau intra in concediu medical de frica sa nu se contamineze și in condițiile in care mulți infectați de coronavirus l-au luat din spitale, doctorul Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie, a vorbit despre situația din…