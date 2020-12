Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara are toate rețelele de apa și canalizare cartografiate digital. Sistemul GIS al Aquatim, sau setul de harți digitale ale rețelelor, continuu actualizate, este un instrument util, folosit cu succes de specialiștii companiei de apa in activitatea curenta, de peste 10 ani. GIS este acronimul expresiei…

- FARA ENERGIE ELECTRICA – Stațiile de apa uzata din Merișor, Bușag și Tauții Magherauș nu pot funcționa S.C. VITAL S.A. anunța ca datorita unor lucrari la instalațiile electrice efectuate de S.C. ELECTRICA S.A. in localitatea Merișor, Bușag și Tauții Magherauș, sistemul de canalizare nu va fi funcțional.…

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a criticat mesajele transmise in spațiul public de persoane publice sau de romanii care iau in deradere masurile de protecție sanitara, in special purtarea maștii, pe motiv ca le incalca drepturile. El le-a transmis celor care iau in…

- 73 oameni au murit intr-o zi, iar 608 pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Peste 9% dintre testele efectuate in ultimele 24 ore au fost pozitive, asta inseamna 2.121 de noi infectari. Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, spune ca sistemul medical…

- Ca urmare a volumului ridicat de apa cazut in urma ploii de marti, angajatii companiei de apa si canal au avut de efectuat numeroase interventii. De asemenea, statia de epurare a fost aproape blocata de cantitatea de deseuri adunata. Pe timpul ploii torențiale cazute in aceasta dimineața la Timișoara,…

- In timpul ploii torențiale cazute in aceasta dimineața la Timișoara, 40 de angajați ai Aquatim și 13 utilaje de tip vidanja, Woma și autocombinata au intervenit pe strazi pentru remedierea problemelor cauzate de precipitațiile masive. Principala intervenție s-a desfașurat la Pasajul Brediceanu din Piața…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, susține ca sistemul medical este aproape de momentul in care medicii vor fi nevoiți sa aleaga pe cine trateaza și pe cine nu. Doctorul avertizeaza ca sistemul medical este aproape de limita eficienței,…