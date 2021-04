Condiții speciale pentru comercializarea cărnii de miel. Restricții suplimentare comparativ cu anul trecut Crescatorii de animale care vor sa vanda miei pentru masa de Paște trebuie sa ii sacrifice intr-un abator autorizat sau intr-un spațiu amenajat temporar, sub supraveghere sanitar veterinara. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea a anunțat condițiile in care trebuie realizata comercializarea carnii de miel și a celorlalte produse alimentare specifice sarbatorilor […] Articolul Condiții speciale pentru comercializarea carnii de miel. Restricții suplimentare comparativ cu anul trecut apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

