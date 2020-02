Condamnaţi la resemnare? Cei care vorbesc despre resemnarea in fata destinului ca trasatura specifica a romanilor iau drept reper absolut Miorita. Sigur, orice generalizare este riscanta, dar nu e mai putin adevarat ca regasim fatalismul in cele mai variate si mai improbabile ipostaze. Il vedem astfel tratat in cheie comica de catre Caragiale, in minunata schita intitulata Tren de placere. Familia Georgescu, adica sotul, sotia, odorul de cinci anisori si soacra domnului Georgescu (mam (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

