- Darius Valcov a fost dat in urmarire generala de Politia Romana, dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat, el avand de executat o condamnare de 6 ani de inchisoare intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza Agerpres.„Impotriva celui in cauza, Tribunalul Bucuresti - Sectia…

- A fost casat dosarul deschis de Secția speciala in 2018 impotriva Laurei Codruța Kovesi. Parchetul general a clasat dosarul deschis in 2018 impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Aceasta a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu…

- Cristi Danilet a anuntat luni ca a castigat, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratura, urmand sa revina in functia de judecator la Tribunalul Cluj. In urma acestei decizii, Danilet va trebui sa primeasca salariile restante din decembrie…

- Instituțiile de control ale statului și-au dat mana pentru a mușamaliza sesizari penale in cazul unor prejudicii imense aduse bugetului național. Președintele Sindicatului Național al Auditorilor Publici Externi din Romania (SNAPER), Cristian Marinescu, dezvaluie, pentru inceput, doua cazuri de control…

- Curtea de Apel București a decis vineri inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru frații Andrew și Tristan Tate și cele doua complice ale lor.Dosar 8921/3/2023 - In baza art. 204 Cod procedura penala raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite contestațiile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus astazi rejudecarea procesului in care cluburile de fotbal CSA Steaua si FCSB se judeca pentru palmares. Judecatorii de la ICCJ au decis ca procesul dintre CSA Steaua, echipa deținuta de Armata, și FCSB, formația patronata de Gigi Becali , sa fie rejudecat…

- Dupa doar trei termene de judecata, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, astazi, 15 martie, pe medicul fals Matteo Politi, descoperit de o investigație a ziarului Libertatea.Judecatorii CAB au respins apelul medicului fals Matteo Politi și au pastrat decizia Judecatoriei Sector 1. „In temeiul…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. A fost acuzat ca a luat mita o suta de mii de euro, iar magistratii Curtii de Apel Brasov au pronuntat sentinta definitiva, mai mica decat cea din…