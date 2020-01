Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a venit cu solicitari noi in fata judecatorului de la Tribunalul Olt care trebuie sa decida daca mentine sau nu arestul preventiv in cazul barbatului care a recunoscut initial ca le-a omorat pe Luiza si Alexandra.

- In ziua in care Gheorghe Dinca a fost acuzat de o noua fapta odioasa, iar rezultatele de la FBI au fost comunicate, o alta informatie zguduie cazul Caracal! Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre rapirile Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu. Avocatul…

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.

- La trei luni de la izbucnirea cazului Caracal, apar noi imagini din Casa Groazei unde Gheorghe Dinca sustine ca le-a omorât pe Alexandra si Luiza. Haosul gasit de anchetatori în încapere este greu de descris, transmite Realitatea TV.

- Finalul declaratiilor date de Gheorghe Dinca ridica semne de intrebare. Dupa ce presupusul criminal a marturisit cum le-ar fi ucis si ars pe Alexandra si Luiza, a inceput sa adreseze multumiri.