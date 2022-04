Stiri pe aceeasi tema

Compania franceza de produse cosmetice L'Occitane a anunțat ca iși va inchide magazinele și site-ul web din Rusia, revenind astfel asupra deciziei inițiale de a le menține deschise, anunța BBC.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat ca isi va inchide birourile din Moscova si Minsk, se precizeaza intr-un comunicat emis luni de organizatia financiara. Rusia este membra a BERD din 1992. In 2014, dupa introducerea de sanctiuni impotriva Federatiei Ruse de catre Uniunea…

Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, susține ca nu se discuta despre reluarea incetarii focului pentru perioada negocierilor cu Ucraina, asta pentru ca „naționaliștii" ucraineni folosesc pauzele pentru a se regrupa.

- ”Condamnam ferm invazia rusa si razboiul din Ucraina, care provoaca atat de multa suferinta poporului ucrainean”, a spus compania franceza intr-un comunicat. Cea mai mare companie de cosmetice din lume a declarat, de asemenea, ca va suspenda toate investitiile industriale si din media nationala din…

Retailerul spaniol de moda Inditex, proprietarul Zara, a intrerupt activitatea comerciala in Rusia, inchizand cele 502 magazine ale sale si oprind vanzarile online, a anuntat sambata compania intr-un comunicat.

- De asemenea, Ford a precizat ca nu are operatiuni semnificative in Ucraina.Fondul Ford a facut o donatie de 100.000 de dolari catre Global Giving Ukraine Relief Fund pentru asistenta umanitara, in vederea acordarii de asistenta populatiei ucrainene stramutate. Americanii de la Ford nu sunt primii, inainte…

- Germania a luat masuri pentru a opri procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 din Rusia, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, in timp ce Occidentul a inceput sa ia masuri punitive impotriva Moscovei din cauza crizei din Ucraina, scrie Reuters.

- Iranul negociaza cu Rusia constructia a doua noi unitati de productie la singura centrala nucleara a tarii, a declarat vineri un responsabil al Organizatiei pentru Energie Atomica de la Teheran (AEOI), citat de AFP. „Negocierile sunt in curs de desfasurare intre Teheran si Moscova pentru construirea…