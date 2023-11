MUNCA SUSȚINUTA… Primarul comunei Bacani, Vasile Stoica, a postat acum o zi, cateva informații despre stadiul lucrarilor la doua proiecte de “Dezvoltare Locala” din comuna Bacani: „Inființare sistem de alimentare cu apa in Suseni, Vulpașeni, Baltateni, Bacani-Deal” și „Extindere rețea electrica in satul Suseni”. Cele doua proiecte sunt destul de costisitoare. Pentru Sistemul de alimentare […] Articolul Comuna Bacani se dezvolta: are in lucru doua proiecte noi! (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .