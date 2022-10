Stiri pe aceeasi tema

- Retailerii din Romania se așteapta la o creștere a vanzarilor intre 60% și 200% la ediția Black Friday 2022, comparativ cu o perioada fara reduceri, din campaniile promoționale transmite prin email și SMS, arata datele companiei White Image. Cele mai active companii de Black Friday sunt din domeniile…

- Altex, liderul pieței de retail din Romania, da startul celei mai așteptate campanii de cumparaturi a anului, Black Friday. In perioada 27 octombrie – 23 noiembrie, super-ofertele vor fi disponibile atat ȋn magazinele fizice Altex și Media Galaxy din toata țara, cat și online, pe altex.ro, mediagalaxy.ro…

- Cu sute de mii de case de vacanța disponibile in aplicație, la nivel global, Revolut le ofera clienților ocazia de a recupera pana la 4% din valoarea cazarii rezervate prin Case. Revolut a anunțat recent ca a acordat clienților sai, prin intermediul produsului Sejururi, peste 2 milioane de euro, la…

- Yellow Store este primul magazin exclusiv Nikon, unul dintre cele mai mari branduri din domeniul tehnologiei informației și unic importator al marcii nipone in Romania. Inaugurat in 2009, acesta ofera intreaga gama de modele de la renumitul producator nipon de aparate foto. Acest articol conține linkuri…

- Incepand cu luna octombrie, prețurile serviciilor oferite de GOTO Parking, parcarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napca au suferit modificari. Reprezentanții parkingului susțin insa ca parcarea a ramas in continuare accesibila clienților. Schimbarile economice, creșterea costurilor,…

- Notino este cel mai mare e-shop european care comercializeaza produse din categoria cosmetice și parfumuri. Inființat in Cehia, in anul 2004, retailerul online este prezent acum cu 26 de magazine in 28 de țari, inclusiv in Romania, unde funcționeaza din 2009. Acest articol conține linkuri cu coduri…

- Revenim cu vești bune! Deschidem cel de-al 47-lea magazin Hervis Sports in Turda! Joi, 22.09.2022, ora 09:00, va așteptam in numar cat mai mare sa sarbatorim impreuna deschiderea noului magazin