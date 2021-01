Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii decembrie, administratia Trump a adaugat pe aceasta lista Xiaomi si alte opt companii. Masura obliga investitorii americani sa isi vanda activele la aceste companii pana la un termen limita. In aceasta plangere, adresata secretarului Apararii, Lloyd Austin, si secretarului Trezoreriei,…

- Senatul american a votat marți cu 78 de voturi pentru și 22 împotriva confirmarea lui Antony Blinken drept secretar de stat al Statelor Unite, anunța Business Insider.Deși confirmarea lui Blinken a fost bipartizana acesta a primit cele mai puține voturi din partea senatorilor republicani…

- Președintele american Joe Biden a eliminat luni o interdicție controversata impusa de predecesorul sau, conform careia persoanele transgender nu aveau voie sa intre in armata SUA. Masura luata de actualul președinte indeplinește una dintre promisiunile de campanie menite sa puna stop discriminarii persoanelor…

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ''nou pact fondator'' cu Europa lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, transmit miercuri Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Europa ''are…

- Janet Yellen, nominalizata de Joe Biden la conducerea Departamentului Trezoreriei, va fi audiata marti de Senat, care se va pronunta ulterior asupra numirii sale, noteaza AFP. Audierea va avea loc la orele 10.00, potrivit calendarului online al Camerei superioare a Congresului SUA. Presedintele american…

- Ofensiva impotriva Chinei. SUA iau in considerare interzicerea investitiilor in Alibaba si Tencent, in timp ce bursa de pe Wall Street delisteaza trei companii telecom chineze Actiunile Alibaba Group Holding si Tencent Holdings au scazut semnificativ, dupa aparitia informatiilor conform carora administratia…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a confirmat marti alegerea generalului in retragere Lloyd Austin pentru a conduce Departamentul Apararii, scrie AFP, potrivit Agerpres. Daca va fi confirmat de Senat, el va deveni primul sef afro-american al Pentagonului. Lloyd Austin…