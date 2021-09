Votarea online a programului Com’ON Sepsi 2021 s-a inchis duminica, 26 septembrie, la miezul nopții. Din aproape 50 de inițiative locuitorii orașului Sfantu Gheorghe au ales 34 idei care vor primi un sprijin financiar. In categoriile speciale au fost premiate in total de trei inițiative inscrise in concurs de catre echipe cu membri inițiatori […] Articolul Com’ON Sepsi: Votul s-a incheiat, caștigatorii au fost anunțați apare prima data in Mesagerul de Covasna .