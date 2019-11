Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a decis joi sa trimita avize motivate Bulgariei, Ciprului, Franței, Greciei, Letoniei, Romaniei și Sloveniei, solicitandu-le sa ia masurile necesare pentru a transpune integral Directiva privind marcile, in urma scrisorilor de punere in intarziere trimise in martie, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Comisia considera ca acordul incalca competenta exclusiva a UE in domeniu, cu atat mai mult cu cat schimbul de astfel de date intre statele membre este reglementat de deciziile Consiliului de la Prum (Deciziile 2008/615/JHA si 2008/616/JHA ale Consiliului). Statele membre vizate au la dispozitie…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu a transpus in legislatia nationala Directiva UE 2017/2399 care modifica Directiva 2014/59/UE privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Directiva UE…

- Comisia Europeana a initiat procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza netranspunerii in legislatia nationala a celor doua directive aferente Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar, respectiv Directiva de siguranta si Directiva de interoperabilitate.Potrivit unei informari…

- Comisia Europeana a identificat prevederi neclare sau incomplete in Directiva privind impozitarea produselor energetice si a electricitatii, iar codurile tarifare si nivelul minim al accizelor nu au mai fost actualizate, motiv pentru care intr-un raport de evaluare se mentioneaza ca, dupa mai bine…

- Comisia Europeana a publicat un nou raport de evaluare a Directivei 2003/96/CE privind impozitarea produselor energetice și a electricitații, menționand ca, dupa mai bine de 15 ani de la implementarea Directivei, cadrul de impozitare existent a pierdut pasul cu dezvoltarea din sectorul energetic. In…

- Firmele romanesti care au achizitionat bunuri/servicii sau au efectuat importuri in alte state membre ale Uniunii Europene, pentru care au achitat TVA in statele respective, pot recupera taxa in anumite conditii. Pentru taxa achitata in 2018, termenul de depunere a cererii pentru solicitarea…