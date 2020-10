Toate tarile participante pot acum sa lanseze comenzile lor de Veklury in mod direct. In aceasta etapa, Veklury este singurul medicament care are o autorizatie conditionata de introducere pe piata UE pentru tratarea pacientilor care sufera de COVID-19 si care au nevoie de oxigen. „Astazi am asigurat accesul la remdesivir pentru tratarea a pana la 500 000 de pacienti care au nevoie de acest medicament. Facem tot ce ne sta in putinta pentru a asigura disponibilitatea unor terapii sigure si eficace impotriva COVID-19. Prin intermediul achizitiilor comune la nivelul UE, capacitam tarile din intreaga…