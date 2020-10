Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a semnat, joi, un contract – cadru cu compania farmaceutica Gilead prin care achiziționeaza in numele tuturor statelor membre 500.000 de doze din medicamentul Remdesivir (comercializat sub brandul Veklury), potrivit unui comunicat de presa, scrie g4media.ro. Contractul – cadru prevede…

- Takeda va extinde parteneriatul sau actual cu MedUniverse pentru a acoperi toate cele 14 țari din Europa de Est in care Takeda desfașoara operațiuni. Compania bio-farmaceutica Takeda a anunțat ca iși va extinde actualul parteneriat cu MedUniverse AB. Dupa colaborarea de succes dintre Takeda Croația…

- Asociatia Balcanica a Federatiilor de Atletism, in colaborare cu Federatia Romana de Atletism, organizeaza, la Cluj-Napoca, in perioada, 19-20 septembrie, intrecerile Campionatelor Balcanice de Atletism pentru seniori in aer liber, editia a 73-a. Tarile participante sunt Bulgaria, Ucraina, Armenia,…

- Analiza: Romania nu va fi capabila sa-si redreseze total nivelul PIB-ului in 2021. Piata muncii este una dintre cele mai bine pozitionate din Europa de Sud-Est Romania se numara printre acele tari care nu vor fi capabile sa-si redreseze total nivelul PIB-ului in 2021, potrivit raportului "COVID-19…

- Romania se numara printre acele tari care nu vor fi capabile sa-si redreseze total nivelul PIB-ului in 2021, potrivit raportului "Covid -19 si Europa de Sud-Est (ESE): Perspectivele initiale de combatere a crizei", realizat de SeeNews, potrivit Agerpres.Raportul acopera Albania, Bosnia si…

- Republica Moldova ramane in lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica de la București. Per total, sunt 41 de state cu risc epidemiologic ridicat din care, daca vin in Romania, fie ca sunt cetațeni romani sau straini, trebuie sa stea in…

- Bulgaria preia exemplul Greciei și a anunțat ca va permite turiștilor proveniți din Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Kosovo, Bosnia, Muntenegru, Republica Moldova, Israel și Kuweit sa viziteze stațiunile sale incepand de astazi doar daca dețin un rezultat negativ al testului COVID-19, potrivit…

- Austria a introdus Romania și Bulgaria pe lista țarilor cu alerta, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. Din cauza acestui lucru, austriecii sunt ingrijorati ca ingrijitoarele vor avea probleme la intrarea…