Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul aflat in fruntea Comisiei de control privind activitatea Serviciului Roman de Informatii va conduce si nou-infiintatul for de la Parlament. Este vorba despre Comisia speciala responsabila cu modificarea legilor securitatii nationale, care il va avea in frunte tot pe social-democratul Claudiu…

- Deputatul Adriana Saftoiu, membru in Comisia pentru Drepturile Omului, il acuza pe seful Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati ca a respins un amendament care prevede ca elevii cu handicap sa invete in "limba materna", adica, in limbajul mimico-gestual.

- Comisia de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a votat, marti, un amendament la Legea de aprobare a OUG 79/2017, care prevede acordarea unui spor de 15% pentru persoanele cu handicap vizual. Parlamentarii analizeaza corectiile la OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal, astfel incat…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat componența nominala actualizata a Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea țarii, relateaza Noi.md. Necesitatea expunerii componenței nominale a Comisiei intr-o redacție noua s-a impus in contextul restructurarii administrației publice centrale de specialitate…

- Liniștea așternuta peste DNA de la momentul deciziei Curții Constituționale ce cataloga drept neconstituționala colaborarea in anchete cu SRI, pe motiv ca ofițerii de securitate nu trebuie sa produca probe pentru mediul judiciar, a fost tulburata de o serie de dezvaluiri facute in ultimele zile de Vlad…

- Comisia parlamentara de control a activitatii SRI intervine in scandalul inregistrarilor de la DNA Ploiesti prezentate duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma. Mai exact, Comisia va solicita SRI sa precizeze daca o persoana mentionata in inregistrari este angajat SRI.

- Comisia parlamentara de control a activitatii SRI intervine in scandalul inregistrarilor de la DNA Ploiesti prezentate duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma. Mai exact, Comisia va solicita SRI sa precizeze daca o persoana mentionata in inregistrari este angajat SRI.

- Cine este Stefan-Radu Oprea, care il inlocuiește pe Ilan Laufer, la Ministerul pentru IMM-uri. Senator de Prahova, acesta a fost prefect, și a studiat Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. Stefan-Radu Oprea s-a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994,…