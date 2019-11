Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anunțat miercuri ca respinge complet anunțul Washingtonului in ceea ce privește coloniile israeliene din Cisiordania, a informat agenția de știri saudita SPA, citata de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liga Araba a anunțat la randul sau ca va organiza luni o intalnire de urgența…

- O reuniune de urgenta va avea loc luni la Liga Araba cu privire la anuntul SUA de a nu mai considera ilegale coloniile israeliene din Cisiordania ocupata, a anuntat miercuri organizatie panaraba, informeaza AFP potrivit Agerpres. Potrivit lui Hossam Zaki, secretarul general adjunct al acestei institutii…

- Ungaria a blocat, marti seara, adoptarea unui comunicat comun al celor 28 de state membre ale Uniunii Europene pentru condamnarea deciziei Statelor Unite de a nu mai considera ilegale coloniile israeliene din Cisiordania, afirma surse citate de cotidianul Times of Israel și preluat de mediafax.Guvernul…

- Schimbarea pozitiei SUA cu privire la coloniile israeliene din Cisiordania ocupata nu are niciun impact asupra statutului acestor asezari, care sunt considerate de Natiunile Unite ca fiind contrare dreptului international, a declarat un purtator de cuvant al Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile…

- Decizia Administratiei Donald Trump privind coloniile israeliene din Cisiordania risca sa amplifice tensiunile in Orientul Mijlociu, a avertizat marti Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Mediafax.Decizia Washingtonului de relaxare a pozitiei fata de coloniile israeliene din Cisiordania…

- Administratia Donald Trump a anuntat, luni seara, modificarea pozitiei Statelor Unite fata de coloniile israeliene din Cisiordania, care nu vor mai fi considerate ilegale.Vezi și: Sondaj PNL: Klaus Iohannis are probleme in a convinge votantii candidatilor care nu au intrat in turul II (surse)…

- Secretarul american de stat, Mike Pmpeo, a anunțat o schimbare de poziție a Statele Unite fața de coloniile israeliene din Cisiordania, care nu vor mai fi considerate contrare dreptului internațional, relateaza AFP. Mike Pompeo, secretarul de Stat american, era de așteptat sa anuleze pozitia juridica…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica intentia de a anexa asezarile israeliene din Cisiordania ocupata, reiterand astfel promisiunea electorala pe care a facut-o in urma cu cinci luni, dar fara a oferi nici de data aceasta vreun termen exact, informeaza Reuters. Coloniile israeliene…