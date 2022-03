Coloana cu opinii. E prea mult!

Atacul asupra turnului TV din Kiev. Sursa foto: digi24.ro Vecinii noștri de la nord sunt in razboi. Ceea ce se vehicula ca ar fi o invazie minora este invazie in toata regula, chit ca rușii au propus (sau impus – tot una la ei) propriei mass media sa evite substantivul invazie. Dimensiunile acțiunii Kremlinului a depașit orice așteptare, intreaga lume plecand dupa fenta lui Putin, altfel un maestru al disimularii in acest caz. Privind in spate acum, am putea ințelege zambetul perfid de pe fața lui Lukașenko la finalul intrevederii cu Putin, precum și atitudinea de poker-face din ulterioarele meeting-uri…