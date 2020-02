Stiri pe aceeasi tema

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in acesata dupa-amiaza, in Calea Torontalului. Carambolul a avut loc din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. O femeie a fost ranita și transportata la spital. Un barbat in varsta de 62 de ani conducea pe Calea Torontalului,…

- O femeie de 53 de ani din Iosifalau si-a gasit sfarsitul miercuri seara pe DN6, in localitate. Femeia se afla pe sosea cand a fost acrosata de o masina care circula din directia Timisoara spre Lugoj si aruncata pe contrasens. Din nefericire, in acel moment din sens opus venea o coloana de masini, soferii…

- O femeie a murit si alta a fost ranita, vineri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DN 7, in judetul Sibiu. Femeia care a decedat, din Bucuresti, a pierdut controlul volanului, a lovit parapetul de pe marginea drumului si a ajuns intr-o masina de pe contrasens.

- O femeie de 52 de ani a murit, miercuri seara, pe DN6, in localitatea Iosifalau, județul Timiș, dupa ce a fost lovita de o mașina și a fost proiectata pe sensul opus, unde ar mai fi fost accidentata și de alte autoturisme. Polițiștii fac cercetari la fața locului, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Patru masini au fost avariate si o femeie a fost ranita intr-un carambol provocat in municipiul Galati de un sofer beat, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un barbat, de 32 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada…

- Goana dupa cumparaturile pentru sarbatorile de iarna iși face simțita prezența in traficul din Timișoara. Un nou accident rutier, in care au fost implicate mai multe autoturisme, a avut loc pe șoselele din oraș, dupa ce azi-dimineața patru autoturisme au fost avariate pe strada Popa Șapca, din cauza…