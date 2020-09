Cladirea emblematica a Baniei in care funcționeaza Colegiul Național „Carol I“ și Opera Romana Craiova va intra, in sfarșit, in reabilitare. Imobilul monument istoric, a carui degradare era tot mai vizibila, va fi reabilitat și consolidat dupa doi ani in care s-a lucrat la partea de documentații. In august 2018, Primaria Craiova pasa proiectul privind Colegiul „Carol I“ catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, mai exact catre Compania Nationala de Investitii (CNI). Aceasta urma sa finanteze lucrarile de reabilitare si consolidare a cladirii, cu bani de la bugetul de stat, iar municipiul Craiova…