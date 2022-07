Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in Alba și alte județe. Temperaturi de pana la 38 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in Alba și alte județe. Temperaturi de pana la 38 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi, 30 iunie, o noua avertizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prima avertizare de cod roșu de canicula din acest an. In vigoare raman un cod galben și un cod portocaliu de val de caldura și disconfort termic accentuat pentru cele mai multe zone din țara. Iata in ce județe se vor inregistra temperaturi extreme.

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in județul Alba și alte județe, pana vineri. Temperaturi de pana la 38 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in județul Alba și alte județe, pana vineri. Temperaturi de pana la 38 de grade Administrația Naționala de Meteorologie…

- Cod portocaliu și cod galben de canicula. Temperaturi de pana la 37 de grade, pana vineri. Cum te protejezi de caldura și arșița Incepand din 29 iunie, timp de trei zile, noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit…

- Meteorologii anunța temperaturi de 36-37 de grade celsius in aceasta saptamana, in Banat, Crișana, vestul Maramureșului și Oltenia, dar și in Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi temperaturi de 33, 34 de grade și chiar nopțile vom avea valori tropicale, de 20 – 22 de grade, in buna parte din țara.…

- Valorile termice vor fi in crestere in urmatoarele doua saptamani (19 - 26 iunie) la nivelul intregii tari, pana la maxime de 33 de grade Celsius, iar probabilitatea pentru averse se va mentine ridicata in anumite perioade, conform prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala…

- Meteorologii au anunțat primul val de canicula, in Romania. Vor fi temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra. Potrivit ANM, de miercuri, vremea se incalzește in majoritatea zonelor din tara. In Transilvania, in cea mai mare parte a intervalului 30 mai-12 iunie, vremea va fi mai calda decat in mod…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +23 și +25 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul va indica pana la +11 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi scazuta.