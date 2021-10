Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești de ultima ora venite de la meteorologi, cu privire la vremea din urmatorul interval. Se anunța precipitații sub forma de ploaie, mai abundente in zona litoralului. Așadar, umbrelele și pelerinele de ploaie vor deveni accesorii utile. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben si portocaliu de vreme severa, valabile in jumatate de tara. Potrivit specialistilor, sunt asteptate frecvente descarcari electrice, ploi torentiale si pe alocuri vijelii și grindina.

- Sunt mesaje de ultima ora venite de la meteorologi, prin intermediul carora sunt anunțate noi ploi, dar și vijelii și caderi de grindina. Așadar, dupa o perioada in care canicula a toropit mai multe zone din țara, manifestarile de instabilitate par sa fie la ordinea zilei, catre finalul acestei saptamani.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod portocaliu de canicula, valabila in 8 județe și in Capitala de vineri, de la ora 10, pana duminica. Tot in acest interval alte 25 de județe se vor afla sub avertizare Cod galben.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara. Pe parcursul zilei de marți, pana miercuri la ora 3.00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara, inclusiv zone din județul Vrancea. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat, in vestul județului, zona montana.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari cod galben și portocaliu de vreme rea. Sunt așteptate ploi caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 14:00 – 20 iulie, ora 10:00…