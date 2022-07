Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis si pentru astazi, 1 iulie, avertizare COD PORTOCALIU de canicula pentru zona de est a judetului. “Vineri (1 iulie), local in zonele joase din Banat, Transilvania și Moldova valul de caldura va fi persistent, iar temperaturile (diurne și nocturne)…

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in Alba și alte județe. Temperaturi de pana la 38 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in Alba și alte județe. Temperaturi de pana la 38 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi, 30 iunie, o noua avertizare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de canicula valabila pentru județul Suceava. Potrivit meteorologilor, jumatatea estica a județului este sub cod portocaliu de val de caldura persistent și disconfort termic accentuat, in timp de jumatatea estica este sub avertizare de cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU, de canicula, pentru zona de ses a judetului. Aceasta este valabila astazi, 30 iunie si maine, 1 iulie. “In zilele de joi (30 iunie) și vineri (1 iulie), local in zonele joase din Banat, Transilvania și Moldova valul de caldura…

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in județul Alba și alte județe, pana vineri. Temperaturi de pana la 38 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA, in județul Alba și alte județe, pana vineri. Temperaturi de pana la 38 de grade Administrația Naționala de Meteorologie…

- Cod portocaliu și cod galben de canicula. Temperaturi de pana la 37 de grade, pana vineri. Cum te protejezi de caldura și arșița Incepand din 29 iunie, timp de trei zile, noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit…

- Vara incepe sa iși faca simțita prezența in adevaratul sens al cuvantului zilele urmatoare! Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment. Daca pana acum ploile erau la ordine zilei, incepand de maine vine canicula in toata țara. Iata avertizarea specialiștilor!

- In urmatoarele zile, vremea se va raci, iar temperaturile medii vor ajunge la 28 de grade Celsius. Dupa 10 iunie se va incalzi, temperaturile urmand sa urce pana la 34 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat luni prognoza pentru perioada 6 - 19 iunie. Fii la curent…