Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 100 de metri pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, pe tronsonul kilometric 426 si 584, dar si pe autostrada A6 Balint – Lugoj, intre kilometrii 1 si 10. Conducatorii auto sunt sfatuiti…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o noua avertizare cod galben de ceața pentru zeci de localitați din județele Timiș, Arad și Bihor. Se va semnala reducerea vizibilitații sub 200 de metri. Alerta este valabila pana la ora 12. Județul Arad: Arad, Pecica, Santana, Chișineu-Criș, Nadlac, Curtici,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 100 de metri pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, pe tronsonul kilometric 426 si 584, dar si pe autostrada A6 Balint – Lugoj, intre kilometrii 1 si 10. Conducatorii auto sunt sfatuiti…

- Meteorologii au lansat, in aceasta seara, o noua avertizare cod galben pentru județele Timiș și Arad. Avertizarea de ceața este valabila pana la ora 23, urmand sa fieredusa vizibilitatea local sub 200m și izolat sub 50m. In județul Arad localitațile afectate sunt Arad, Pecica, Santana, Chișineu-Criș,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cod galben de ceața, astazi, pana la ora 10 in județele Timiș, Arad și Bihor. Vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri și local sub 50 de metri. Vezi lista completa a localitaților vizate de codul galben de ceața. Județul Arad: Arad, Pecica, Santana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineața, atenționari cod galben de ceața pentru șapte județe din centrul și vestul țarii.Potrivit ANM, pana la ora 11.00 este cod galben de ceața in Brașov și Sibiu, in vreme ce pentru județele Arad, Bihor și Timiș atenționarea…

- Pe langa municipiu, in județul Arad sunt afectate alte 37 de localitați. Este vorba de: Pecica, Santana, Chișineu-Criș, Nadlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Apateu, Șagu, Semlac, Sintea Mare, Mișca, Seleuș, Fantanele, Șepreuș, Livada,…

- In urma cu cateva luni Consiliul Județean Arad anunța caștigarea unui important proiect transfrontalier, „Conectarea comunitatilor la infrastructura TEN-T in zona de frontiera romano-maghiara”. Acum, iata, a venit momentul ofertelor pentru drumurile ce urmeaza a fi incluse in acest proiect. Valoarea…