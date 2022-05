Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina, in sase judete din nordul si nord-estul tarii. Atentionarea este valabila pana sambata seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben, valabila sambata, intre…

- Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina, in sase judete din nordul si nord-estul tarii. Atentionarea este valabila pana sambata seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben, valabila sambata, intre…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de vreme instabila, valabila in cursul acestei zile, in cinci judete din Transilvania, Maramures si Moldova, potrivit site-ului ANM, meteoromania.ro . Conform prognozei de specialitate, in intervalul orar 15:00 – 22:00,…

- Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina, in sase judete din nordul si nord-estul tarii. Atentionarea este valabila pana sambata seara.

- Meteorologii au instituit cod galben de instabilitate atmosferica in șase județe din nordul țarii, anunța mediafax. Avertizarea este valabila sambata, in intervalul orar 15.00-22.00, in județele Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Bistrița-Nasaud și Maramureș. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, valabila pana vineri dimineata, in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt si Bacau, dar au restrans zona vizata de Codul galben de ploi si instabilitate atmosferica, la judete din Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi doua avertizari – COD GALBEN și COD PORTOCALIU – de vreme rea, valabile pentru majoritatea județelor din țara, inclusiv in Bistrița-Nasaud, incepand de azi de la ora 10.00 și pana maine dimineața la ora 6.00. Astfel, pentru județele Crișana, Transilvania,…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, pana luni seara. Ulterior, vremea va fi deosebit de rece in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila…