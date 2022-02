Cod Galben de ceață, valabil în zona joasă a județului Alba: vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. Sunt condiții de ghețuș Cod Galben de ceața, valabil in zona joasa a județului Alba: vizibilitatea poate scadea sub 50 de metri. Sunt condiții de ghețuș Atenție șoferi! Zona joasa a județului Alba este vizata de un cod galben de ceața. Vizibilitatea va scadea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, anunța meteorologii. Sunt condiții și pnetru formarea ghețușului, ceea ce face ca drumurile sa fie și mai periculoase. Condiții similare se vor inregistra și in județele Mureș […] Citește Cod Galben de ceața, valabil in zona joasa a județului Alba: vizibilitatea poate scadea sub 50 de metri. Sunt condiții de ghețuș in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare COD GALBEN de ceața in zona joasa a județului Alba. Vizibilitate redusa sub 200 m, izolat sub 50 m Meteorologii au emis joi dimineața o atenționare Cod Galben de ceața valabila in zona joasa a județului Alba. Astfel, pana la ora 09:00 se va semnala local ceața care determina reducerea vizibilitații…

- Traficul rutier pe DN 18 in Pasul Prislop (1.400 metri altitudine) este ingreunat din cauza vizibilitatii reduse, iar vantul la munte prezinta intensificari, a informat, luni, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. "Vizibilitatea in trafic este redusa de ceata, sub 150 de metri, pe DN18,…

- Centrul Infotrafic avertizeaza, marti seara, ca se crcula in conditii de ceanta densa pe Autostrada Bucuresti - Constanta, in zona localitatii Cernavoda, dar si pe Autostrada Ovidiu-Agigea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, marti seara, se circula in…

- Cod galben de vant in zona joasa a județului Alba. Rafale de 60-70 de kilometri la ora Meteorologii au emis un cod galben de vant, pentru zona joasa a județului Alba. Codul este valabil joi, Valabil de la ora 15:50 pana la ora 19:00 Se vor semnala : intensificari locale ale vantului cu viteze la rafala…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceata afecteaza vizibilitatea in trafic sub 100 150 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe intreg tronsonul kilometric al Autostrazilor A1 Bucuresti Pitesti, A2 Bucuresti Constanta, A3 Bucuresti Ploiesti si A4 Ovidiu…

- Vizibilitatea a scazut sub 50 de metri pe un drum național din județul Mureș, iar circulația auto se desfașoara cu dificultate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri seara se circula cu dificultate pe DN 15 Deda-Toplița, in județul Mureș.Vizibilitatea…

- Meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile vineri seara, in 11 judete din Transilvania si Moldova. Centrul Infotrafic anunta ca pe autostrada A1 Sibiu-Apoldu de Jos circulatia este ingreunata din cauza ca vizibilitatea este redusa, pe alocuri, sub 50 de metri, anunța…

- Vizibilitatea este redusa sub 100, și chiar sub 50 de metri in anumite zone din Pasul Tihuța, județul Bistrița-Nasaud, din cauza ceții. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane...