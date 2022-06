Stiri pe aceeasi tema

- Ochakovo, un producator rus de bauturi, a anuntat ca va produce o noua gama de bauturi racoritoare pentru a inlocui marcile emblematice precum Coca-Cola, Fanta si Sprite, care au parasit piata rusa in urma invaziei militare ruse in Ucraina.

- Ochakovo, un producator rus de bautiri, a anunțat ca va produce o noua gama de bauturi racoritoare pentru a inlocui marcile emblematice precum Coca-Cola, Fanta și Sprite, care au parasit piața rusa in urma invaziei militare ruse din Ucraina, scrie publicația The Moscow Times. In locul marcilor cunoscute,…

- Marcile emblematice, precum Coca-Cola, Fanta si Sprite, au parasit piata rusa, dupa ce țara a invadat Ucraina. Un producator local a decis sa le cloneze. Astfel, au aparut CoolCola, Fancy și Street.

- Ochakovo, un producator rus de bauturi, a anuntat ca va produce o noua gama de bauturi racoritoare pentru a inlocui marcile emblematice precum Coca-Cola, Fanta si Sprite, care au parasit piata rusa in urma invaziei militare ruse in Ucraina, scrie publicația The Moscow Times.

- In locul marcilor Coca-Cola, Fanta si Sprite, rusii vor putea alege dintre CoolCola, Fancy si Street, a anuntat, luni, producatorul rus de bauturi Ochakovo. Cele trei marci internationale de sucuri au lipsit in mare parte de pe rafturile magazinelor rusesti de cand Compania Coca-Cola si-a suspendat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat luni, 9 mai, cand se marcheaza ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, ca tara sa va castiga razboiul cu Rusia si ca Ucraina nu va ceda niciun teritoriu, transmite Reuters. „In ziua victoriei asupra nazismului, luptam pentru o noua victorie. Drumul…

- Liz Truss a declarat ca masurile de izolare a Rusiei de economia mondiala, ca raspuns la invazia sa asupra Ucrainei, au dovedit ca accesul la piata al tarilor democratice nu mai este un avantaj de la sine inteles. ”Tarile trebuie sa respecte normele. Inclusiv China”, a spus Truss intr-un discurs sustinut…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, sustine ca presedintele rus, Vladimir Putin, foloseste "tactici odioase" de a rapi civili ucraineni, potrivit unei postari a oficialului britanic pe contul oficial de Twitter, transmite BBC. "Putin continua sa foloseasca tactici odioase impotriva poporului ucrainean,…