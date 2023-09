Penitenciarul Bistrița va avea cu 500 de locuri noi in plus, pe langa cele 100 pregatite deja. Compania Naționala de Investiții a lansat zilele trecute o licitație, in valoare de 90 de milioane de lei cu tot cu TVA. 76,2 milioane de lei, fara TVA a pus la bataie Compania Naționala de Investiții intr-o licitație pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor pentru „Pavilion deținere 500 de locuri”. Acesta va fi amenajat in incinta Penitenciarului Bistrița. Doar partea de construcții și instalații ar urma sa inghita 67,5 milioane…