CNI investește peste 11 miloane de lei în Piața agroalimentară din Novaci Piața agroalimentara din Novaci va fi modernizata cu 11 milioane de lei. Este suma alocata de Compania Naționala de Investiții(CNI) pentru lucrarile de reabilitare ș extindere la piața din centrul orașului Novaci. Aceasta nu a mai beneficiat de zeci de ani de lucrari de modernizare. Licitația pentru incredințarea contractului este organizata de CNI. Termenul pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie 2022. Bugetul este de 11.128.428 lei. „Proiectare – asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții: „ Modernizare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

