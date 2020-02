Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Județean de Urgența, in premiera pentru Cluj-Napoca, a lansat in regim de proiect-pilot, un sistem de tele-asistența medicala, implementat in parteneriat cu Clusterul Cluj IT și Compania Spectator din Olanda. Telemedicina presupune consultații oferite la distanța, prin intermediul atat…

- O profesoara de Limba Romana, in varsta de 38 de ani, de la Colegiul Tehnic “Alexandru Roman” din Aleșd, are nevoie URGENTA de sange (orice grupa sanguina). In acest moment, ea se afla internata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Cluj-Napoca, Secția Nefrologie. Potrivit alesdonline.ro , familia,…

- FOTO – Arhiva Un copil de 8 ani, aflat in moarte cerebrala dupa ce a fost implicat intr-un accident in localitatea Camarașu, judetul Cluj, a salvat alte trei vieti. Familia acestuia a fost de acord cu donarea de organe, astfel incat rinichii au fost tranplantati unor copii la Cluj, iar ficatul va ajunge…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de Cod portocaliu valabila pana in data de 05.02.2020, ora 06:00, pentru unele bazine hidrografice din judetele Bihor, Cluj și Alba. De asemenea, hidrologii au anunțat și un Cod galben, cu posibile efecte de inundatii locale…

- In scopul asigurarii cadrului de colaborare inter-institutionala pentru anul 2020, a fost incheiat un protocol privind desfașurarea de activitați, programe si proiecte de reducere a cererii de droguri. Cu aceasta ocazie, Agenția Naționala Antidrog (ANA) a pus la dispoziția Spitalului Clinic Județean…

- VESTI BUNE… Bolnavii de cancer din sase judete, printre care si Vaslui, vor putea sa beneficieze de tratament si astfel nu vor mai fi nevoiti sa se deplaseze in capitala sau la Cluj. Asta dupa ce luni, 16 decembrie, la Galati a fost inaugurat Centrul Regional de Radioterapie de la Spitalul Clinic Judetean…