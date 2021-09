Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia relatiilor dintre Republica Moldova si Romania a fost cauzata de culoarea politica a guvernarii de la Chisinau. De aceasta parere sunt analistii politici Ion Tabarta, Vlad Turcanu si Valentin Naumescu, doctor abilitat la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea „Babes-Bolyai“ din…

Ediția 2021 a Festivalului Internațional de Moda Transilvania Fashion va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 17-19 septembrie 2021, sub egida European Fashion Council și FashionTV.

- Vineri, 30 iulie 2021, reprezentanți ai conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Universitații de Stat din Moldova (USM) și Academiei de Administrație Publica din Chișinau au participat la prima intalnire care a avut ca scop consolidarea cooperarii intre cele trei…

- Caravana TIFF Unlimited la Iași: deschiderea aniversara TIFF și noul film al lui Horațiu Malaele Caravana TIFF Unlimited vine la Iași intre 23 – 25 iulie, pentru trei seri de cinema in aer liber la Amfiteatrul Palas. Ieșenii se vor bucura de o premiera vineri, 23 iulie, cand filmul care deschide oficial…

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB), prin Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA), se claseaza intre primele 500 de institutii de invatamant din lume si pe primul loc in Romania in domeniul educatiei si cercetarii economice, conform Quacquarelli Symonds (QS) in 2021. „Universitatea…

- Doi cercetatori și patru studenți de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca se duc in Galapagos pentru a studia leii de mare, intr-un proiect demarat, in premiera, cu cercetatori din cadrul Universitații San Francisco din Quito, Ecuador, in Arhipeleagul Galapagos. Proiectul…

- Aproape 2.400 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in cadrul maratonului organizat in perioada 12-13 iunie, la Chișinau. Autoritațile municipale anunța organizarea unui nou maraton in weekend, de aceasta data pentru a li se administra rapelul persoanelor care s-au imunizat cu prima doza la…

- Cinci mari universitați din țara care fac parte din consorțiul Universitaria resping proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern, care prevede creșterea opționala a varstei de pensionare la 70 de ani. „Membrii Consortiului Universitaria, alcatuit din Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea…